زينب بنت المنوفية تحدت ضمور العضلات حتى أصبحت معيدة فى كلية التجارة

لم تستسلم يوميا للمرض وقررت أن تكمل دراستها وتتفوق من خلال جميع المراحل الدراسية حتى تحقق حلم والدتها لترها فى أعلى الدرجات العملية، حيث تم صدور قرار من كلية التجارة جامعة السادات بمحافظة المنوفية، ليتم تعينها معيده بشعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة، بعد عناء وعتب كبير وحلم طال انتظاره.

وقالت زينب محمد عزت عبدالحفيظ والمقيمة بالمنطقة الرابعة والثلاثون بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، والحاصلة على المركز الأول على شعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة جامعة السادات، أنها كانت مولوده طبيعية حتى سن 10 سنوات وبدأ مرض الضمور يظهر تدريجى، حيث أنه أكدت أن أقل مجهود يتعبنى تعب شديد وكنت أتعب من الوقوف والمشى حتى بلغت عامى الثانى عشر بالتحديد فى الصف الثانى الإعدادى وظهر مرض الضمور بصورة كبيرة لدى ووقتها كنت لا أقدر تمام على المشى أو الوقوف ومن هنا إستخدمت كرسى متحرك بشكل دائم وذهبت للعديد من الأطباء، فأحد الأطباء شخص المرض عدم القدرة على المشى بسبب عملية اللوز وطالبت بسرعة إجراء العملية وعقب إجراء العملية حدث نزيف بصورة غير متوقعة وأدى إلى أنا حالتى تسوء يوم بعد الآخر وتم اكتشاف مرض ضمور عضلات.

وأضافت الأولى لشعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة جامعة السادات: "بعد تشخيص المرض توقع الجميع عدم إستكمال الدراسه لتعبى الشديد ولكن والدتى شجعتنى وحفزتنى على استكمال تعليمى المرحلة الإعدادية وحصلت على مجموع كبير وكنت ضمن الأوائل على المدرسة، وبعدها التحقت بالمرحلة الثانوية وكانت والدتى تذهب معى إلى كل درس فى المواد، حتى وصلت إلى الصف الثالث الثانوى وقررت أن أحرص كل الحرص على زيادة أوقات المذاكرة حتى إستطاعت فى الحصول على مجموع 96% فى تلك المرحلة وكان هدفى الالتحاق بكلية الطب ولكن ظروف مرضى منعتنى من دخولها نظرا لظروفى".

وتابعت: "قررت الالتحاق بكلية التجارة جامعة السادات بمحافظة المنوفية، شعبة اللغة الإنجليزية ومنذ دخولى الكلية صممت على أن أحصل دائما على المركز الأول فى كل فرقة حتى أستطيع أن يتم تعينى معيدة بالكلية، وبفضل الله وبعد مجهود كبير حصلت على المركز الأول من خلال ترتيبى على الدفعة بأولى الدفعة تراكمى أربع سنوات بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف، وبالفعل صدر قرار من الكلية بتعينى معيدة حتى يتحقق حلمى والدتى التى تعبت كثيرا معى".

فيما قالت أمينة لبيب الكردى، والدة زينب، إنها انفصلت عن زوجها منذ عشرين عاما وترك لها 3 من الأبناء بنتان وولد واستطاعت استكمال رسالتتها بحصول أبناء الثلاثة على مؤهلات عليا الأولى دكتورة تحاليل والثانى كلية تجارة، والثالثة كلية التجارة بعد تعب وعناء شديد طوال حياتها.

وتابعت: "بنتى زينب أصيبت بمرض ضمور فى العضلات فى الصف الثانى الإعدادى ولكنى وقفت بجوارها حتى تكمل دراستها كنت أذهب يوميا لكى أقوم بنوصيلها إلى المدرسة حتى إستطاعت الحصول مجموع كبير فى الثانوية العامة والتحقت بكلية التجارة وإستطاعت الحصول على ترتيب أولى الدفعة".

وتؤكد أمينة أنها حصلت العام الحالى على الأم المثالية على مستوى محافظة المنوفية، عقب تقديم إحدى نجلتى فى المسابقة.