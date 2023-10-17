كفر الشيخ تستعد لبدء الدورة الزراعية لمحصول القمح

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، استعدادات مديريات الزراعة بمحافظة كفر الشيخ لزراعة القمح وتطبيق الدورة الزراعية تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .

وأوضح عيسى أنه يتم التعريف بالممارسات الزراعية السليمة وتوقيتات الزراعة والالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها قمح ، تمهيدا للبدء فى تطبيق الدوره الزراعية.

كما تم متابعة منظومة جمع وتدوير منظومة قش الأرز ومنع الحرق حفاظا على البيئة من التلوث بالتنسيق مع مسئولى وزاره البيئة.

وتابع عيسى منظومة حوكمة الأسمدة ومدى توافر الاسمدة والتقاوى فى الجمعيات وكذلك متابعة تطوير الجمعيات والتحول والإرشاد الرقمى.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجه قيادات الوزارة بتكثيف التواجد مع المزراعين والمرور الميدانى استعدادا لزراعة القمح وتوفير التقاوى والارشاد الزراعى للمارسات الزراعية السليمة وتوقيتات الزراعة، كما شدد على متابعة الالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها بالقمح تمهيدا للبدء فى تطبيق الدورة الزراعية

، كذلك المتابعة المكثفة لمنع حرق قش الارز حفاظا على البيئة وتحقيق عائد اقتصادي للمزراعين.