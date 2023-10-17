اليوم السابع
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كتاب "قوة الحب" هدية شباب ميلانو للبابا تواضروس

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 04:50 م
كتاب "قوة الحب" هدية شباب ميلانو للبابا تواضروس كتاب قوة الحب
كتب: محمد الأحمدى

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قدم شباب إيبارشية ميلانو كتابًا يحمل عنوان The power of love هدية لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذى قدموا محتواه فى فيلم قصير أثناء لقاء قداسته بهم فى كنيسة البشارة بميلانو يوم الجمعة الماضى.

ويروي الكتاب قصة حقيقية لأحد شباب ميلانو ويدعى "ماركو" انشغل ذهنه وهو طفل بصورة "البطل" وكيف يمكن أن يكون، وكان يرى أن البطل الحقيقي هو صانع السلام، المحب والمحبوب، الذي يساعد كل محتاج للمساعدة.

وأثناء تواجد الطفل ماركو في فصل مدارس الأحد تحدثت الخادمة مع الأطفال عن المحبة وأعطت مثالًا على قداسة البابا تواضروس الثاني الذي يهتم جدًّا بالأطفال ويحب الكنيسة والوطن، وفي نهاية الدرس أعطت "ماركو" ورقة تحوي الآية "اَلْمَحَبَّةُ لاَ تَسْقُطُ أَبَدًا" (١كو ١٣: ٨)  مكتوبة بخط يد قداسة البابا.

واعتزم ماركو على أن يجعل هذه الآية شعارًا لحياته واهتم بتطبيقه، لتحقيق صورة "البطل" التي يسعى للوصول إليها، وبدأ في متابعة قداسة البابا، وبالتدريج بدأ يلمس بوضوح في أعمال قداسته الاهتمام بتطبيق المحبة في كافة معاملاته وفي علاقاته مع الجميع، وبدأ ذهنه ينشغل بأنه سوف يقابل قداسة البابا يومًا ما ويحتضنه.

وكبر ماركو وصار شابًا وعُرِفت قصته في كنيسته، فقرر شباب الكنيسة عمل فيلم قصير عن قصة ماركو، عُرِضَ في لقاء الشباب مع قداسة البابا، وعقب انتهاء الفيلم توجه ماركو بالفعل إلى قداسة البابا وعرفه بنفسه واحتضنه قداسته وسط تصفيق الشباب الحاضر.

وأعد الشباب كتابًا حوى القصة وقدموه اليوم لقداسة البابا الذي فرح به كثيرًا وشكرهم.

كتاب قوة الحب
كتاب قوة الحب

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

ميلانو

فينسيا

كتاب قوه الحب



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