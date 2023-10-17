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البابا تواضروس الثانى يلتقى أعضاء مجمع رهبان "الأنبا شنودة" ميلانو

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 03:47 م
البابا تواضروس الثانى يلتقى أعضاء مجمع رهبان "الأنبا شنودة" ميلانو قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية
كتب: محمد الأحمدى

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التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الثلاثاء، مجمع رهبان دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو، في الدير ذاته، بحضور أسقف ورئيس الدير وإيبارشية ميلانو نيافة الأنبا أنطونيو، والوفد المرافق لقداسته، ونيافة الأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا. وذلك في إطار الزيارة الرعوية الحالية لميلانو وڤينيسيا، والتي بدأها الثلاثاء الماضي.
 
وألقى قداسة البابا كلمة روحية على الآباء الرهبان ثم استقبل أسئلتهم وأجاب عليها،  وفي الختام باركهم ووزع عليهم هدايا تذكارية.
 
وكان قداسة البابا قد عاد إلى ميلانو، مساء أمس، بعد انتهاء زيارته إلى ڤينيسيا، والتي استمرت لثلاثة أيام.
 
 






الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

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ميلانو



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