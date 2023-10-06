ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول الشعر عند العرب وفن النحت وحب الوطن.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت قصور ثقافة الأقصر عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، وذلك على مدار اليومين الماضيين، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "النحت وأنواعه" ألقاها الدكتور محمد ربيع بمعهد ترميم الآثار، ونفذت ورشة "تجسيم الألوان "نفذتها هبه محمد، مستخدمة نشا وغراء وألوان.

كما نفذ قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة أشغال يدوية "عروسة المولد" نفذتها جيهان محمد، وكذلك نفذت مكتبة النمسا الثقافية ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" نفذتها كريمة الدسوقي بصحبة رواد المكتبة، وقدم قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "الشعر عند العرب" أوضح الشاعر وليد الضوي الشعر عند العرب، وكيف عبر الشعر عند العرب عن مظاهر البيئة لديهم، وأقسام الشعر عند العرب وأهمية الشعر لديهم، بجانب ذلك أعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني بعنوان "أنا لها من غير أحمد قالها" ألقاها عوض الله محمد.

كما نفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة قرأت كتاب بعنوان "سليمان وبلقيس" تأليف د. محمد برانق، ناقشه محمد زين العابدين وتتضمن القصة كيفية إسلام بلقيس مع سليمان، وحديث الهدهد عن بلقيس ملكة سبأ وعرشها العظيم، بالإضافة إلى ذلك ونفذت المكتبة ورشة فنية بعنوان "مدرسة "نفذها أحمد أمين بصحبة رواد المكتبة، وعقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "العلاقة بين الشعر والمسرح" ألقاها المخرج المسرحي محمود النجار متحدثا عن الشعر والمسرح عبر الحضارة الفرعونية والعلاقة الوطيدة بين الشعر والمسرح، بجانب ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية بعنوان "رسم وتلوين" نفذتها شيرين محمد.

ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذتها عفاف إبراهيم، كما نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية بعنوان" تشكيل الصلصال" نفذتها منار السيد، وقدم بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "حب الوطن" تناول أحمد عبد المعبود من خلالها أهمية حب الوطن ودور حب الوطن في نهضة الوطن والمجتمع، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة أرمنت ورشة "كتابة قصة قصيرة" أوضح عمرو مبدأ الاغفال، ومبدأ الانتقاء، ومبدأ الحذف والتكثيف، وأعد قصر ثقافة الطود ورشة حكي بعنوان "مولد الحبيب المصطفى" نفذتها الواعظة عطيات الجيلان، حيث تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.



أنشطة متنوعة لدعم الأطفال فى ثقافة الأقصر



ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول الشعر عند العرب وفن النحت