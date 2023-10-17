شباب كفر الشيخ: تنظيم دورة تدريبية فى التحليل البيوميكانيكى وعلاقته بالتدريب الرياضى

كفر الشيخ- محمد سليمان

تنظم مديرية الشباب والرياضة ب كفر الشيخ ، الدورة التدريبية فى التحليل البيوميكانيكي وعلاقته بالتدريب الرياضي وعلوم الحركة، بقاعة التعليم المدني بالمديرية على مدار يومي 17 و 18 أكتوبر، بمشاركة 50 أخصائي رياضي من المدربين الرياضيين العاملين بالمنشآت الرياضية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

ومن جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج التدريبي صمم لتأهيل الأخصائيين الرياضيين الراغبين في العمل في مجال التحليل البيوميكانيكي، ويتم من خلاله تزويد المتدربين بالخلفية العلمية التي يقوم عليها التحليل البيوميكانيكي وإكسابهم الخبرة الفنية اللازمة للنجاح في هذا التخصص .

حاضر اليوم الأول من الدورة التدريبية الدكتور أحمد فراج، الأستاذ المساعد بقسم علوم الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة كفرالشيخ، تطرق إلى نبذة عن علم البيوميكانيك ومفهومه الحديث، كعلم قائم بذاته له قواعده وأسسه التطبيقية، واستخداماته وتداخله في التدريب الرياضي وعلم الحركة وعلم النفس الرياضى، الدورة التدريبية بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، وإشراف تنفيذي الدكتور جمال الشهاوي، مدير إدارة الأداء الرياضي، تنفيذ فريق عمل إدارة الأداء الرياضي.