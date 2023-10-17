صحة كفر الشيخ: قافلة طبية تقدم خدماتها لـ905 مرضى بقرية العاقولة بمركز الرياض

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، قافلة طبية مجانية في قرية العاقولة بمركز الرياض، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم تنفيذ القافلة تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد، ووكيل المديرية الدكتور طارق الشربيني.

قالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضمت العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، حيث توفرت 10 عيادات متخصصة، تضم 9 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وأنف وأذن، ورمد، ومسالك، وقد استفاد من خدمات العيادات 905 مواطن خلال اليومين.

وأضافت وكيل الوزارة، أنه تم إجراء 135 تحليلا طبيا بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 25 صور أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ517 مواطن، وفى إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكرى لـ78 مواطنا خلال القافلة.

وأكدت الهام محمد، تم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ6 مرضى، وتم تحويل 7 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.