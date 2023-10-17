"زياد عيد" ابن محافظة دمياط حفظ القرآن الكريم وأبدع فى الإنشاد الدينى.. فيديو

دمياط - معتز الشربينى

أراد أن يحقق رغبة والدته وأكمل دراسته فى المعاهد الأزهرية وحفظ القرآن الكريم فى كتّاب القرية وتعود على الخطابة بالمساجد ويبدع فى الإنشاد الدينى بدمياط، "اليوم السابع" التقى أحد أبناء دمياط زياد إبراهيم عيد النصارى ابن قرية كفر شحاتة بدمياط الذى حفظ القرآن الكريم مبكرا ويحاكى أصوات مشاهير القراء.

زياد إبراهيم عيد طالب بكلية الدراسات الإسلامية بدمياط الجديدة، ابن قرية كفر شحاتة بدمياط، كانت رغبة والدته أن يدرس فى الأزهر الشريف، حفظ القرآن الكريم ودرس بكُتّاب القرية وتعلم الإنشاد الدينى وفن الخطابة.

يقول زياد إبراهيم عيد لـ"اليوم السابع" إنه التحق بالمعاهد الأزهرية فى كفر سعد وحفظ القرآن الكريم فى كُتّاب القرية وختم القرآن فى المرحلة الإعدادية وتعلم فنون القراءة والتجويد وينشد فى الحفلات.

وأشار زياد عيد إلى أن دراسته فى كلية الدراسات الإسلامية ساعدته فى هذا المجال وساعدته على الصعود على المنبر وإجادة فن الخطاب الدينى. أضاف زياد عيد قائلا: "أتمنى الالتحاق بكلية علوم القرآن الكريم وأكمل مشوارى فى قراءة القرآن الكريم وكانت أمنية والدى أن أكون قاريء مثل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. وأكد زياد عيد أنه يحاول جاهدا أن يكون له نهج خاص به فى قراءة القرآن الكريم ويحب الشيخ الحصرى وعبد الباسط وآخرين من مشاهير القراء.