زراعة الشرقية: حصاد 200 ألف فدان من إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول الأرز

قال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية، أنه تم حصاد 200 ألف فدانا من إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول الأرز هذا العام 211 ألف فدان، أصناف "سخا 101، سخا 104، سخا 107، سخا 108، جيزة 177، جيزة 178، جيزة 179، سوبر 300، هجين مصر1"، منوها أنها أصناف التى تتميز بجودة نقائها، ومقاومة الرطوبة، واستخدام مياه أقل، متابعا أن الفدان يعطى إنتاجية 3 أطنان.

ولفت نصير لـ "اليوم السابع"، إلى أن صنف سوبر 300 من أصناف الأرز الجديدة التى تتفوق فى المحصول والتحمل للظروف البيئية المعاكسة، حيث أنه من التراكيب النباتية ذات الطرز الحديثة والتى تتحمل نقص المياه بشكل كبير.وبالنسبة لفترة النمو ومدة بقائه فى الأرض، تابع إلى أنه تتفاوت فترة النمو وبقائه فى الأرض حسب مواعيد الزراعة، حيث يزيد طوله وفترة نموه إلى 137 يوما عند زراعته فى الأسبوع الأخير من أبريل، بينما يقل طوله وفترة نموه إلى 128 عند زراعته فى منتصف مايو، وتصل فترة نموه إلى 115 يوما عند زراعته أوائل يونيو.

وأوضح مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية، أنه تم وضع عددا من الضوابط، للحصاد والتخزين، وهى أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وأن يكون الأرز خاليا من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء المقشورة، منوها أنه تم التنسيق مع جهاز البيئة وتم تخصيص 34 موقعا تجميع بمختلف مراكز المحافظة، تم التعاقد مع متعهدى جمع المخلفات الزراعية بالمحافظة، كما دعمت الوزارة المحافظة بمعدات زراعية ما بين مكبس وجرار وفرامة، تؤجر بسعر رمزى، فى إطار حرص الوزارة على الحفاظ على البيئة المحيطة والصحة العامة للمواطنين، مشيرا إلى أنه بلغت كميات التجميع لقش الأرز فى مواقع التجميع المتابعة من قبل جهاز شئون البيئة بالشرقية حوالى 8600 طن.