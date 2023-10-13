مزارعو الشرقية بعد حصاد الأرز: المحصول وفير وهامش الربح فاق خيالنا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أعرب جموع المزارعين بمحافظة الشرقية، عن سعادتهم الغامرة بهامش الربح الذي يتوفر لهم من محصول الأرز هذا العام، وعمت الفرحة بكل البيوت، بقدوم الخير من محصول الأرز الذي يعد محصولا استراتيجيا باعتباره من أهم المحاصيل الزراعية، وإنه وجبة أساسية ورئيسية على موائد الأسرة المصرية فهو من أكثر المحاصيل التى يتم استهلاكها من الشعب المصري.

"اليوم السابع"، التقى أحد المزارعين بمركز أبو كبير محافظة الشرقية، أثناء الحصاد حيث بدأت آلة الحصاد فى أرضه ومعه أسرته وأشقائه وعدد من العمال لمباشرة الحصاد.

وقال الحاج عامر اسماعيل يوسف مزارع من مركز ابو كبير محافظة الشرقية، أنه وأسرته فى سعادة غامرة بعدما انتهى من خدمة محصول الأرز وسيتم تحصيل أرباح كان فى انتظارها لمدة تزيد عن أربعة أشهر زرع وقلع فى أرضة ورواها ووضع فيها الأسمدة، والكيماويات كل هذا ليصل لهذه اللحظة التى سيكافأه الله بهامش ربح يرضيه.

وقال إنه جهز الأرض للزراعة فى بداية شهر مايو الماضى بعد حرثها وتمهيدها بالليزر وجهز تقاوى سوبر وأيضا 108 وهي من أجود أنواع تقاوى الأرز وتمت الزراعة وبدأ فى مراعاة الزراعة حتى أنبتت ووضع فيها أسمدة كيماوية وأيضا رش المحصول بالأدوية لوقف الآفات وفى النهاية من الله علينا بالخير ليكون إنتاج الفدان متوسط 4 طن.

وقال محمد بندارى مزارع من قرية حسن بيه مركز ابو كبير محافظة الشرقية، أن محصول الأرز هذا العام أنتاجه جيد وقد قامت الزراعة بمجهودات عظيمة لإرشاد المزارعين وتوفير التقاوى الجيدة والتى تعطى انتاج وفير يعود بربح مرضى للفلاح وأن الزراعة قدمت كافة الخدمات اللازمة للمزارعين وفى مقدمتها توفير التقاوي والحقول الإرشادية مكافحة الآفات الزراعية والإرشاد الزراعي والجولات الميدانية والميكنة الزراعية.

وأضاف أحمد محمد السيد عبد الحليم أحد المزارعين، أن جميع بيوت المزارعين تعمهم فرحة كبيرة لما حقق من أرباح فقد وصل متوسط انتاج الفدان إلى 4 طن وسعر الطن يباع بمبلغ 14ألف و500 جنيه، وهذا أدى دخلا مرضى جدا للمزارعين.



آلة حصاد الارز



المزارعين



عدد من المزارعين