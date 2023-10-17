وقالت زاخاروفا، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "إنه في ظل الوضع الدولي الراهن، باتت لقاءات الرئيسين الروسي والصيني ومحادثاتهما أكثر أهمية"، مشيرة إلى أن أى اتصال بينهما يمثل فرصة لتنسيق المواقف بشكل جوهري وتحليل التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات المعقودة وإقرار مشاريع تعاون جديدة أوسع نطاقا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصل إلى العاصمة الصينية (بكين) للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد - طريق واحد"، حيث سيجري بوتين وشي مباحثات شاملة ستطال مختلف أوجه العلاقات بين البلدين والتطورات على الساحة الدولية.