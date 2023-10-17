رئيس جامعة المنصورة يتفقد حملة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطنيين

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، اليوم حملة التبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطنيين، والتى تنظمها الجامعة بالتعاون مع أسرة " طلاب من أجل مصر" ووزارة الصحة وبعض مؤسسات المجتمع المدني، والتى بدأت من يوم السبت الماضى وتستمر لمدة أسبوع، وقد شهدت الحملة إقبالا كبيرا من الطلاب، لمساندة ودعم الأشقاء في فلسطين.

تم تنظيم حملة التبرع بالدم بريادة الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ، واشراف الدكتور محمد صبرى سرايا منسق الأنشطة الطلابية وأسرة طلاب من أجل مصر، الدكتور أحمد محمود الجعيدي مساعد منسق الأنشطة الطلابية وأسرة طلاب من أجل مصر، وتنظيم، و احمد العشرى مدير عام ادارة رعاية الطلاب، محمد حسين مجاهد مقرر أسرة طلاب من اجل مصر، محمد الزمر نائب رئيس اتحاد الجامعة.

وأكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أن الحملة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

لافتًا إلى أن الدولة المصرية أكدت على أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.

كما أكد حرص جامعة المنصورة على دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له، والتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تعاني المستشفيات في قطاع غزة من نقص في الإمدادات الطبية جراء القصف الاسرائيلي للبنية التحتية للقطاع والمنشآت الطبية، وقد خصصت الجامعة ثلاث نقاط للتبرع بالدم : أمام بوابة الجامعة الرئيسية، أمام بوابة القرية الأولمبية، أمام بوابة توشكى، ووجه التحية والتقدير لطلاب جامعة المنصورة لاحساسهم بالمسئولية الاجتماعية وتضامنهم مع اشقائنا الفلسطنيين.