دراسة: أدوية الكوليسترول تعالج مرضا خطيرا فى القلب

كتبت فاطمة ياسر

اكتشف العلماء أن أدوية الكوليسترول تعد أملاً لعلاج مرضى القلب، حيث يعتقد الخبراء في جامعة ليستر أن أدوية الكوليسترول يمكن أن تبطئ نمو تمدد الأوعية الدموية الذى يتسبب فى وفاة 2200 بريطاني كل عام، وذلك وفقا لما كشفته جريدة " thesun" البريطانية .

تمدد الأوعية الدموية لا يوجد له حاليا أي علاج، حيث يتسبب في حدوث تورم في الشريان الرئيسي للقلب ويمكن أن يؤدي إلى انفجاره، ويتسبب في هذا الأمر فى وفاة حوالي 80% من المرضى نتيجة تمزق وتمدد الأوعية الدموية لديهم، على الرغم من أن العديد منهم يتجنبون ذلك بالجراحة.

وقال البروفيسور مات باون أحد باحثى الدراسة: "إن هذا الاكتشاف سيكون بمثابة تقدم هائل، فعلى الرغم من كونه شائعًا نسبيًا، فإن الخيار الوحيد الذي يمكننا تقديمه للمرضى هو المراقبة المنتظمة التي يمكن أن تتبعها عملية جراحية إذا أصبح تمدد الأوعية الدموية كبيرًا جدًا، ونأمل أن توفر النتائج التي توصلنا إليها الأساس لدفعنا نحو أول علاج دوائي لتمدد الأوعية الدموية في الأبهر البطني."

وأوضح التقرير أن الشريان الأورطي هو الذي يعمل ضخ الدم من القلب إلى الدماغ وبقية الجسم، ويبلغ سمكها حوالي 2 سم، ولكن تمدد الأوعية الدموية يمكن أن يؤدي إلى تضخمها حتى 5.5 سم، مما يعرضها لخطر الانفجار والنزيف.

فالأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا هم الأكثر عرضة للخطر ، كما أن تراكم الدهون في الشرايين وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول وزيادة الوزن يزيد من الخطر، ولذا قام البروفيسور باون بفحص الحمض النووي لـ 39 ألف شخص مصاب بتمدد الأوعية الدموية، ووجد ارتباطًا وثيقًا بجين يسمى PCSK9.

وعندما قاموا بحجب هذا الجين في الفئران المختبرية، نمى تمدد الأوعية الدموية لديهم بشكل أبطأ/ وتوجد بالفعل أدوية لمنع الجين لدى البشر، تسمى مثبطات PCSK9، ويتم استخدامها لتقليل ارتفاع نسبة الكوليسترول .

ولذا يخطط الباحثون لمزيد من التجارب لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم أيضًا إبطاء أو تقليص تمدد الأوعية الدموية.