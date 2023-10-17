حسام المندوه مرشح أمانة صندوق الزمالك يطعن أمام الإدارية العليا على حكم استبعاده من الانتخابات

كتب - أحمد عبد الهادي

أقام حسام الدين المندوه الخواجة، طعن أمام المحكمة الادارية العليا، على حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من عبد المجيد سليم عبدالصبور، واستبعاده من الترشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم 20، فى الدعوى التى حملت رقم 78723/77 وزير الشباب أشرف صبحى بصفته وآخرين، وحمل طعن المحكمة الإدارية العليا رقم 1452 لسنة 70 إدارية عليا.

وطالب المندوه، فى الطعن المقام أمام المحكمة الادارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من انتخابات نادى الزمالك المعلن إقامتها فى 20 أكتوبر الجارى، وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.