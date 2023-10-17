جولة سياحية لوفود أجنبية من مختلف جنسيات العالم بمعبد أبو سمبل.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

شهد معبد أبو سمبل جنوب مصر، اليوم الثلاثاء، زيارة وفود أجنبية من مختلف جنسيات العالم، للاستمتاع بجولة سياحية مميزة داخل واحد من أبرز المعالم الأثرية فى مصر، والتى تعكس براعة المصرى القديم فى العمارة الهندسية.

وتوافد السائحون من مختلف دول العالم على مدينة أبوسمبل براً عبر طريق أسوان أبوسمبل الدولى، ونهراً عبر رحلات المراكب النيلية ببحيرة ناصر، وجواً عبر رحلات الطيران الشارتر والداخلية التى تصل إلى مطار أبوسمبل الدولى.

وفى السياق ذاته، تتجه أنظار العالم، خلال شهر أكتوبر الجارى، إلى مدينة أبوسمبل لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الكبير، وهى الظاهرة الفريدة التى تتكرر مرتين كل عام فقط 22 أكتوبر و22 فبراير، ويتابعها آلاف السائحين من شتى أنحاء العالم.