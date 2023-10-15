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بمشاركة 7 فرق فنية..

الأربعاء المقبل.. انطلاق المهرجان الفنى لتعامد الشمس على معبد أبو سمبل

الأحد، 15 أكتوبر 2023 03:12 م
الأربعاء المقبل.. انطلاق المهرجان الفنى لتعامد الشمس على معبد أبو سمبل تعامد الشمس على قدس الأقداس - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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تنطلق يوم الأربعاء المقبل، فاعليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون، والذى يقام على هامش فاعليات الاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بأبو سمبل، وذلك خلال الفترة من 18 وحتى 22 أكتوبر الجارى.
 
ويستضيف فرع ثقافة أسوان، الفرق الفنية المشاركة فى المهرجان هذا العام بإجمالى 7 فرق للفنون الشعبية، والتى تقدم عروضها بالمسارح والنوادى والمواقع الثقافية المختلفة، وهى "الأنفوشى وكفر الشيخ وقنا والمنيا وبنى سويف والغربية وأسوان"، بجانب مشاركة فرقة التنورة التراثية وتوشكى التلقائية وفرقة أوبرا عربى.
 
وتتجه أنظار العالم، خلال شهر أكتوبر الجارى، إلى مدينة أبوسمبل لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الكبير، وهى الظاهرة الفريدة التى تتكرر مرتين كل عام فقط 22 أكتوبر و22 فبراير، ويتابعها آلاف السائحين من شتى أنحاء العالم.






وزاره الثقافه

مهرجان اسوان الدولى للثقافه والفنون

تعامد الشمس

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