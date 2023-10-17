اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 04:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تنفيذ أنشطة توعوية داخل الجامعات لوقاية الطلاب من تعاطى المخدرات

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 02:20 م
تنفيذ أنشطة توعوية داخل الجامعات لوقاية الطلاب من تعاطى المخدرات تنفيذ أنشطة توعوية داخل الجامعات
كتب مدحت وهبة

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توافد عدد كبير من طلاب الجامعات على "بيوت التطوع" التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق داخل العديد من الجامعات المصرية للمشاركة في الأنشطة التوعوية عن أضرار الإدمان، كما تقدم خلال أول أسبوعين من العام الدراسي 2023/2024 ما يقرب من 1500 طالب وطالبة للانضمام لرابطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حيث لدى الصندوق 33800 متطوع على مستوى محافظات الجمهورية حتى الآن يشاركون في تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من تعاطي المواد المخدرة.

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ويتم تدريب الشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات، وأيضا تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية داخل المدارس والجامعات لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات، كما يتم تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق فى الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وكافة فعاليات وأنشطة الصندوق.

 

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وتستهدف "بيوت التطوع" التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى داخل الجامعات المصرية  العمل على جذب الشباب من طلاب الجامعات وشرح لهم كيفية الوقاية من تعاطي المواد المخدرة  والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج المجاني من خلال الخط الساخن  " 16023 " من خلال متخصصين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، حيث يتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطي المواد المخدر ، وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات مثل كوّن المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم  وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى بعض الشباب .
 
ومن ضمن أنشطة " بيوت التطوع "التى يقوم بها المتطوعين من الشباب والفتيات هو تنفيذ أنشطة مثل رسم الطبيعة وربطها بأضرار المواد المخدرة من حيث أن التدخين وتعاطى المخدرات يعملان على تلوث الطبيعة وبالتالي يضر بصحة الإنسان، كما يتم أيضا تنفيذ نشاط وهو التعلم باللعب من خلال "عجلة المعلومات"، وهى عبارة عن دائرة تتضمن مجموعة معلومات عن الأفكار و المعتقدات المغلوطة حول المواد المخدرة من خلال طرح عدد من الأسئلة مثل "ما علاقة التدخين بتشويه جمال المرأة ؟.. وما علاقة المخدرات بضعف القدرة الجنسية عند الرجال ؟... وأيضا عن خطورة تعاطى مخدر الحشيش والبانجو والأضرار الناتجة عنه.. والمفاهيم غير الصحيحة بأن المخدرات تجعلك خفيف الظل وانها تزيد من التركيز.. أو تزيد من القوة البدنية وغيرها من المعتقدات الخاطئة من كوّن المخدرات تزيد الثقة بالنفس".

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