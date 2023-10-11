اليوم السابع
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خليك واعى.. لا صحة لإضافة التربية الدينية للمجموع من رابعة ابتدائى للثانوية

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 06:17 م
خليك واعى.. لا صحة لإضافة التربية الدينية للمجموع من رابعة ابتدائى للثانوية

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نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، الذى يزعم إضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية المضافة للمجموع من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الثانوى خلال العام الدراسى الجديد 2023/2024

 

الشائعة

-  تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى يزعم إضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية المضافة للمجموع من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثالث الثانوى خلال العام الدراسى الجديد 2023/2024



الحقيقة

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تلك الشائعة

 

 

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المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن الوزارة

 

نظام المناهج قائم كما هو دون أى تغيير فيما يخص المواد الأساسية المضافة والمواد غير المضافة للمجموع بمختلف المراحل الدراسية

 

مادة التربية الدينية لا تعد ضمن المواد الأساسية المضافة للمجموع لأى مرحلة من المراحل التعليمية، وإنما تعد مادة نجاح ورسوب فقط، وتتطلب حصول الطالب على درجة النجاح بها لضمان اجتياز العام الدراسى

 


خليك واعى

التربية الدينية

رابعة ابتدائى

التعليم

وزارة التعليم



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