خليك واعى.. لا صحة لإضافة التربية الدينية للمجموع من رابعة ابتدائى للثانوية

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، الذى يزعم إضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية المضافة للمجموع من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الثانوى خلال العام الدراسى الجديد 2023/2024

الشائعة

- تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى يزعم إضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية المضافة للمجموع من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثالث الثانوى خلال العام الدراسى الجديد 2023/2024





الحقيقة

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تلك الشائعة

المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن الوزارة

نظام المناهج قائم كما هو دون أى تغيير فيما يخص المواد الأساسية المضافة والمواد غير المضافة للمجموع بمختلف المراحل الدراسية

مادة التربية الدينية لا تعد ضمن المواد الأساسية المضافة للمجموع لأى مرحلة من المراحل التعليمية، وإنما تعد مادة نجاح ورسوب فقط، وتتطلب حصول الطالب على درجة النجاح بها لضمان اجتياز العام الدراسى