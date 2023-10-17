تخصيص وتسليم 103 قطع لمستثمرين بمنطقة البغدادى الصناعية بالأقصر.. التفاصيل

كشف محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، عن آخر مستجدات العمل فى تخصيص المصانع والأراضى داخل المنطقة الصناعية بالبغدادى، حيث تم حتى الآن تخصيص وتسليم 103 قطع لمصنع فى المنطقة، تم تشغيل 16 مصنعا منها رسميًا وحصل 75 مستثمرا على رخص المبانى وانطلقوا فى البناء، ولا يزال 24 مستثمرا فى مرحلة التشطيبات، وجارى مواصلة افتتاح المصانع بالمنطقة بصورة دورية.

ويضيف نائب محافظ الأقصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تقام المنطقة الصناعية بالبغدادى على مساحة 311 فدانا، وتخدم المشروعات الصناعية المتوسطة وصغيرة الحجم بعدد 358 قطعة منها 20 قطعة معارض ومنطقة خدمية على مساحة 20 فدانا، والطريق المؤدى إليها ممهد بالكامل، وتهدف الرؤية الاقتصادية للمدينة الصناعية فى الأقصر لتنمية المحافظة والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وخفض الأسعار واعتماد المدينة على الصناعة بجانب السياحة.

وأوضح محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، أن القطاعات الصناعية المتاحة للعمل فى منطقة البغدادى الصناعية، تشمل ما يلي:- (مواد بناء – مشروعات غذائية – مشروعات كهربائية والكترونية – مشروعات دوائية - 20 قطعة مخصصة للمعارض)، وبلغت عدد المصانع التى تم تخصيصها وتسليمها 103 مصانع، والمصانع التى تم تشغيلها والجارى تشغيلها بلغت 16 مصنعا، وقد حصل 75 مستثمرا على رخصة مبانى وانطلق 75 مستثمرا فى خطوات العمل والبناء لمصانعهم، ولا يزال 24 مستثمر فى مرحلة التشطيبات.

وبالنسبة للموقف التنفيذى للمنطقة، فيقول مصطفى عبد الحليم مدير المنطقة، أنه بالنسبة للكهرباء فقد تم تقسيم أعمال التغذية الكهربائية بالمنطقة إلى ثلاثة مراحل تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية بكامل المرحلة ومتوقف على إطلاق التيار الكهربائى فقط، وبالنسبة لمياه الشرب فقد تم إنهاء 90% من الطرق و90% تمهيد بدون رصف، وكهرباء 30%، وبالنسبة للصرف الصحى فقد تم إنهاء 90% من الشبكات، وإنهاء 95% من محطة الرفع الخاصة بالمنطقة، كما تم إعتماد مبلغ 42.5 مليون جنيه لشبكة الانحدار لباقى المنطقة الصناعية.