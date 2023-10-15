تعرف على قائمة المشروعات القومية للمياه والصرف الصحي حول الأقصر × 12 معلومة

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق فى سلسلة من المشروعات القومية للمياه والصرف الصحي حول مدن وقرى المحافظة، وذلك تحت إشراف العميد مهندس سالم أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والتى تخدم كافة أرجاء المحافظة بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" قائمة المشروعات القومية فى قطاع المياه والصرف الصحى التى يتم العمل بها والجاهزة للافتتاح خلال الفترة المقبلة:-

1. مشروع صرف صحى متكامل الزينية (محطة المعالجة بطاقة 33 الف م3/يوم- صرف صحي المدامود بحري و خط الطرد .. جاهزة للاستلام .

2. تم النهو والتسليم النهائى لمحطة مياه أسنا الجديدة - الشيخ مسكين وتم التسليم الجزئى للشبكات يناير 2019 والتى تخدم 300 الف نسمه.. بطاقة 61 الف م3/يوم

3. مشروع محطة مياه غرب النيل بطاقة 34 الف م3/ي – مركز القرنة 145 ألف نسمة ... جاهزة للافتتاح و التسليم.

4. مشروع توسعات محطة مياه ارمنت بطاقة 34 الف م3/ي – مركز أرمنت لتخدم 117 ألف نسمة ... جاهزة للافتتاح و التسليم.

5. مشروع اسكان اجتماعي ابو قليعي (بوستر مياه – محطة رفع ) جاهزة للافتتاح و التسليم.

6. مشروع اسكان الرياينة ( محطة رفع + خط طرد ) - مركز ارمنت لتخدم 31 ألف نسمة ... جاهزة للافتتاح و التسليم.

7. تم نهو صرف صحى البياضية رواج بطاقة 6 الف م3/يوم.

8. جاري أعمال انشاء محطة مياة شرب الهنادي وخط الطرد (17 الف م3/ يوم ) مركز اسنا تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID ) بتكلفة 23 مليون دولار $

9. جاري تنفيذ أعمال الصرف الصحي المتكامل لعدد 5 قري غرب مركز اسنا وهم ( الغريرة – الكيمان – أصفون – طفنيس – حلفا 3 ) وجاري تنفيذ أعمال الصرف الصحي المتكامل لعدد 5 قري اخري شرق النيل 3 قري مركز اسنا هم ( الدبابية – المعلا – الشغب ) وعدد 2 قرية مركز الطود ( العديسات بحري – العديسات قبلي ) تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بتكلفة ( 108 مليون يورو ) قرض من البنك الأفريقي للتنمية AFDB

10. تم نهو تنفيذ خطة الاحلال وتجديد ( شبكات ومحطات مياة شرب – شبكات انحدار ومحطات صرف صحي ) بتكلفة ( 35 مليون جنية )

11. تتم أعمال تنفيذ لصالح الغير ( تغذية المنشأت الشرطية بالحبيل )- جاري انشاء محطة مياة الشرب بطاقة 5000م3/ يوم بتكلفة 50 مليون

12. تم الإنتهاء من خط طرد محطة المياة الرئيسية بأرمنت قطر 400 مم بأجمالي طول 1.8 كم، وطول 2.2 كم قطر 6 بتكلفة 14.5 مليون