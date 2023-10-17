تحصين 35 ألف رأس ماشية ضد مرض طاعون المجترات بمحافظة الغربية

الغربية محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مجهودات مديرية الطب البيطري بالغربية خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الطاعون المجترات الصغيرة، حيث تم تحصين 35 ألف رأس ماشية بنسبة تغطية 86% خلال الفترة من1/10/2023 وحتى اليوم.

ووجه محافظ الغربية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة التسهيلات وسبل الدعم لتلك الحملات لتحقيق المستهدف منها في الوقت المحدد، ذلك إلى جانب التنسيق بين الجهات المعنية بهذا الشأن.

وأشار رحمي إلى أهمية الحملة، كونها تستهدف حماية الماشية بأنواعها المختلفة، والتي تعد أحد أهم مصادر الدخل المنتظم ووسيلة للادخار للأسر في الريف.

ومن جانبه أوضح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري أنه خلال الحملة تم تحصين عدد 35941 رأس ماشية، بواقع 32409 رأساً من الأغنام و 3532 رأساً من الماعز ،مؤكداً أن المديرية قامت بتوفير احتياجات المحافظة من اللقاحات ومستلزمات التحصين وتوزيعها وحفظها بالإدارات والوحدات البيطرية على مستوى المحافظة.

وتهيب المحافظة بالمواطنين، الإسراع في تحصين ماشيتهم بهدف الحفاظ عليها وحمايتها ضد مرض الطاعون المجترات الصغيرة.