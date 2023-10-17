انطلاق فعاليات "مبادرة قطار خير التحالف" بمحافظة الشرقية

استقبل الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية ، قافلة المواد الغذائية والمساعدات ضمن فعاليات "مبادرة قطار خير التحالف "، التى تنفذها مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي لتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية من أبناء المحافظة فى حضور المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعمرو مجدي مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وأحمد الشاطر واحمد العربي مسؤولي تنفيذ ميداني بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وممثلي الجمعيات والمؤسسات الاهليه المشاركه في المبادرة.

تفقد نائب المحافظ القافلة التي تتكون من 8 شاحنات "تريلا" محملة بـ 14 طن من اللحوم المجمدة و6 آلاف كرتونة مواد غذائية ووجبات ساخنة جاهزة وشنط مدرسية شاملة الأدوات، جواكت مدرسية، واغطية (لحاف- بطانية ) وغيرها من المساعدات والتي تم اصطفافها بأرض محلج القطن بطريق الزقازيق/ أبو حماد تمهيدا لتوزيعها على الأسر من الفئات الأولى بالرعاية على مستوى مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية التابعة للتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعد ركنًا مهمًا في عملية التنمية بالدولة وداعماً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني كونها تمتلك كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.

ومن جانبه، أشار عمرو مجدي مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الي انطلاق فاعليات القوافل التنموية "قطار خير التحالف، والتى تنفذها مؤسسات العمل الوطني للعمل الأهلي والتنموى بمحافظة الشرقية وبمشاركة 20 مؤسسة كبرى من المؤسسات الأهلية والتنموية، وبحضور 4 آلاف متطوع لتكون أكبر فاعلية خيرية تقام على أرض محافظة الشرقية.

وأضاف مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطنى أن الأسبوع التنموى يشمل تنفيذ قافلة ستر وعافيه رقم 25 بقرية سعود بمركز الحسينية، حيث من المقرر تقديم خدمات طبية متنوعة ومساعدات طبية وغذائية لأهالي القرية والقرى التابعة لها كما سيتم تقديم أنشطة فك كرب الغارمين والغارمات والتمكين الاقتصادي لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى تنظيم كرنفال تثقيفي وترفيهى لأطفال أبناء القرية وكذلك تسليم أجهزة تعويضيه وكراسى متحركة لذوى الهمم واستخراج كارت الخدمات المتكاملة لهم.