ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن مياشيتا قوله اليوم الثلاثاء، "إن الحكومة استجابت بحسن نية لطلب روسيا للحصول على توضيحات حول كيفية التحقق من سلامة المنتجات البحرية في المحادثات التي جرت بين الوكالات الحكومية ذات الصلة، معتبرا أن الخطوة الروسية الأخيرة غير عادلة ومؤسفة للغاية.

وكانت روسيا قد أعلنت أنها ستنضم للإجراءات التقييدية التي فرضتها الصين، لحظر جميع واردات منتجات المأكولات البحرية من اليابان، ردا على تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية فى البحر.