الرئيس الأمريكى: سأزور إسرائيل غدا للتضامن معها

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن في منشور على منصة X ، الثلاثاء، إنه يزور إسرائيل غدا الأربعاء للتضامن معها في مواجهة حماس.

On Wednesday, I'll travel to Israel to stand in solidarity in the face of Hamas's brutal terrorist attack.



I'll then travel to Jordan to address dire humanitarian needs, meet with leaders, and make clear that Hamas does not stand for Palestinians' right to self-determination.