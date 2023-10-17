اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الأمريكى: سأزور إسرائيل غدا للتضامن معها

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 07:25 ص
الرئيس الأمريكى: سأزور إسرائيل غدا للتضامن معها الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن في منشور على منصة X ، الثلاثاء، إنه يزور إسرائيل غدا الأربعاء للتضامن معها في مواجهة حماس.

 

 

وكان قد أكد إعلام إسرائيلي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتوجه إلى إسرائيل الأربعاء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

كما قالت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" عبر موقعها الاليكتروني أمس الاثنين، إن هذه الزيارة بأنها ستكون رمزا قويا للتعاطف والدعم مع إسرائيل في أعقاب هجوم الفصائل (على حد وصفه).

وأشارت الوكالة إلى أن الزيارة ستتيح الفرصة لبايدن ليؤكد شخصيا للإسرائيليين أن الولايات المتحدة تقف بثبات خلفهم لكنه سيأتي وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي التحرك الإسرائيلي الوشيك إلى غزة إلى إشعال فتيل حرب أوسع نطاقا ذات عواقب إنسانية مدمرة.

ونوهت الوكالة في الوقت ذاته بأنه يمكن أن يُنظر إلى وجود بايدن على أنه خطوة استفزازية، أو من المحتمل أن تعتبره الدول العربية بمثابة غض للطرف عن الأوضاع مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في غزة. 







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اسرائيل

غزة

فلسطين

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