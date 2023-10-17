الرئيس الأمريكى: سأزور إسرائيل غدا للتضامن معها

وكالات

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن في منشور على منصة X ، الثلاثاء، إنه يزور إسرائيل غدا الأربعاء للتضامن معها في مواجهة حماس.

On Wednesday, I'll travel to Israel to stand in solidarity in the face of Hamas's brutal terrorist attack.



I'll then travel to Jordan to address dire humanitarian needs, meet with leaders, and make clear that Hamas does not stand for Palestinians' right to self-determination. — President Biden (@POTUS) October 17, 2023

وكان قد أكد إعلام إسرائيلي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتوجه إلى إسرائيل الأربعاء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

كما قالت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" عبر موقعها الاليكتروني أمس الاثنين، إن هذه الزيارة بأنها ستكون رمزا قويا للتعاطف والدعم مع إسرائيل في أعقاب هجوم الفصائل (على حد وصفه).

وأشارت الوكالة إلى أن الزيارة ستتيح الفرصة لبايدن ليؤكد شخصيا للإسرائيليين أن الولايات المتحدة تقف بثبات خلفهم لكنه سيأتي وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي التحرك الإسرائيلي الوشيك إلى غزة إلى إشعال فتيل حرب أوسع نطاقا ذات عواقب إنسانية مدمرة.

ونوهت الوكالة في الوقت ذاته بأنه يمكن أن يُنظر إلى وجود بايدن على أنه خطوة استفزازية، أو من المحتمل أن تعتبره الدول العربية بمثابة غض للطرف عن الأوضاع مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في غزة.