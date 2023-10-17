جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض، في بيان، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، خلال مكالمة هاتفية، لمناقشة الجهود الجارية لمنع توسع الصراع في غزة في أعقاب الهجمات على إسرائيل.

وشدد الجانبان، بحسب البيان، أهمية الشراكة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة على النحو المبين في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين.. والتزما بالتنسيق المنتظم بين فرقهما؛ لتعزيز الأهداف المشتركة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي موقف بلاده الثابت والمبدئي تجاه ما يحصل في غزة، مشيرا إلى أهمية فتح الممرات الإنسانية، وإيصال ما يحتاجه أبناء القطاع الذين يتعرضون لحرب وحصار ظالم، لافتا إلى أن استمرار العدوان على غزة يثير غضب الشعوب في المنطقة والعالم.