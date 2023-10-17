الخارجية تحتفى بالمؤتمر العالمى الثامن للإفتاء وتنشر مقالًا بالإنجليزية لمستشار المفتى

احتفت وزارة الخارجية المصرية على موقعها الرسمى اليوم بالمؤتمر العالمى الثامن للإفتاء الذى تنطلق فاعلياته صباح غد الأربعاء بمشاركة وفود من علماء ومفتين ووزراء من 100 دولة، وبتمثيل أممى واسع.

وبهذه المناسبة، نشر الموقع الرسمى لوزارة الخارجية مقالًا باللغة الإنجليزية للدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أكد فيه أهمية هذا المؤتمر، الذى يُعقد فى ظروف استثنائية، وأهمها معاناة إخوتنا فى غزة.

كما تحدَّث د. نجم عن مجهودات الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم فى قيادة قاطرة الإفتاء عالميًّا؛ كونها مظلة تهدف إلى توحيد مؤسسات وهيئات الفتوى العالمية وعلماء المسلمين الوسطيين من أجل مواجهة التحديات التى تواجه المسلمين فى الألفية الثالثة، ولعل آخر هذه الجهود عقد مؤتمرها السنوى هذا العام تحت عنوان "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، الذى سيُعقد فى القاهرة خلال الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر 2023.

وأشار مستشار مفتى الجمهورية فى مقاله إلى هذه التحديات الواسعة النطاق والتعقيدات، التى تتطلب اهتمامًا دقيقًا، مضيفًا أن المؤتمر يعطى الأولوية لمعالجة التطرف، لا سيما تحليله وتفكيك أفكاره، خاصة وأن التطرف يهدد الانسجام والأمان والتقدم فى المجتمعات بأكملها.

وأوضح د. إبراهيم نجم فى مقاله كذلك أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، بوصفهما من تحديات الألفية الثالثة، يتطلبان تنظيمًا حكيمًا وراشدًا فى استخدامهما، لافتًا النظر إلى أن المؤتمر العالمى الثامن للإفتاء يؤكد ضرورة أن تكون هناك حدود واضحة لضمان الاستخدام الأخلاقى للذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا الحديثة. بشكل خاص، نظرًا إلى أن التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعى واندماجه فى حياتنا اليومية يتطلب اهتمامًا كبيرًا، كما أن المؤتمر يسعى كذلك إلى فهم تأثير الفتوى الرقمية فى مجال السيبرانية والذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم ستعقد غدًا الأربعاء مؤتمرها العالمى الثامن للإفتاء فى الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر الجارى بفندق الماسة بمدينة نصر، تحت عنوان "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، وبرعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور علماء ومفتين ووزراء ومتخصصين من أكثر من مائة دولة.

رابط المقال: https://mfaegypt.org/2023/10/17/fatwa-and-the-challenges-of-the-third-millennium/?fbclid=IwAR3VzAVLuTxAlegJH8VQbl_pNYsNoBt7rIyb2gvNDYNNRtwauAhWnAsEsEw

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