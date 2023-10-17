وقالت المُتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني - في بيان صحفي - "نحن قلقون من أن هذا الأمر، إلى جانب فرض حصار كامل على غزة، قد لا يعتبر بمثابة إجلاء مؤقت قانوني، وبالتالي قد يرقى إلى مستوى النقل القسري للمدنيين في انتهاك للقانون الدولي".

من جانبه، حذر برنامج الأغذية العالمي، من تدهور الأوضاع في قطاع غزة في كل دقيقة تمر، مُشيرًا إلى أن مخزون الغذاء في متاجر القطاع يكفي أربعة أو خمسة أيام فقط.

جاء ذلك في تصريح صحفي لعبير عطيفة، المُتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط للصحفيين في جنيف.