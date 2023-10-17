الأرصاد: تأثير الشبورة مستمر حتى نهاية الأسبوع من الساعة 4 فجرا لـ7 صباحا

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد ، استمرار تأثر البلاد بشبورة مائية على الطرق خاصة الطرق السريعة الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وذلك حتى نهاية الأسبوع، ولكنها سرعان ما تتلاشى وفي مؤثرة بشكل كبير على الطرق.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن فترة تكون الشبورة من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) وتكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء و شمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما متوقع اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة.