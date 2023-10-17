اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 04:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

أحكام بالإعدام والسجن 15 عاما لمسن تعدى على 5 أطفال بكفر الشيخ

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 03:11 م
أحكام بالإعدام والسجن 15 عاما لمسن تعدى على 5 أطفال بكفر الشيخ حبس - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات كفر الشيخ بالحكم على مسن في منتصف العقد السادس من العمر متهم بالتعدي على 5 أطفال في إحدى قرى مركز كفر الشيخ، وذلك في أحداث القضية رقم 6977 لسنة 2023 جنح، والمقيدة برقم 2253 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ، حيث قضت المحكمة عليه بالإعدام عن كل صغير على حده، والسجن المشدد 15 عاما لخطف أحدهم.
 
كانت الدائرة الثانية من المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، قد قضت بهذه العقوبة ضد المتهم.
 
وتبين من أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات أنه في غضون عام 2023 اختطف بالإكراه، والتحايل، 4 صغيرات، وصغير واحد، وتعدى عليهم مستخدمًا في ذلك "السلاح الأبيض "السكين".
 
 






كفر الشيخ

اخبار الحوادث

محكمة الجنايات

محكمة كفر الشيخ

خطف أطفال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة