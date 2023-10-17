أحكام بالإعدام والسجن 15 عاما لمسن تعدى على 5 أطفال بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ بالحكم على مسن في منتصف العقد السادس من العمر متهم بالتعدي على 5 أطفال في إحدى قرى مركز كفر الشيخ، وذلك في أحداث القضية رقم 6977 لسنة 2023 جنح، والمقيدة برقم 2253 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ، حيث قضت المحكمة عليه بالإعدام عن كل صغير على حده، والسجن المشدد 15 عاما لخطف أحدهم.

كانت الدائرة الثانية من المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، قد قضت بهذه العقوبة ضد المتهم.

وتبين من أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات أنه في غضون عام 2023 اختطف بالإكراه، والتحايل، 4 صغيرات، وصغير واحد، وتعدى عليهم مستخدمًا في ذلك "السلاح الأبيض "السكين".