3 شبكات صرف جديدة لإنهاء مشاكل المواطنين بحى الزهور فى بورسعيد.. صور

يقترب عدد النسمات فيه من الربع مليون نسمة على الرغم من صغر المحافظة والتى لم يتعد عدد المواطنين فيها المليون، ويحتاج إلى خدمات عديدة بشكل مستمر نتيجة تزايد الأعداد، ولذلك تسعى القيادات التنفيذية برئاسة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بشكل مستمر لتوفير وتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.. إنه حى الزهور الأكثر شعبية فى محافظة بورسعيد.

وفى إطار التطور غير المسبوق الذى تشهده بورسعيد خلال السنوات الماضية والذى طال جميع الملفات وكان من أهمها خدمات البنية التحتية والتى منها منظومة الصرف الصحى التى تهالكت خلال العقود الماضية، ففى هذا الحى فقط يتم تطوير وإنشاء 3 محطات للصرف الصحى حتى يتم الإنتهاء من المشكلات الخاصة بهذا الملف تماماً.

قال فوزى الوالى، رئيس حى الزهور، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إنه تم تغيير شبكات الصرف الصحى فى مناطق "قبضايا، على بن أبى طالب، شباب أكتوبر، أبراج أبو القمصان، أرض النوادى، على بن أبى طالب، عمر بن الخطاب، وغيرها.

محطة أرض النوادى

وأضاف رئيس حى الزهور، أن محطة صرف صحى أرض النوادى بتكلفة أكثر 50 مليون جنيه، لخدمة 60 ألف مواطن، ويتزامن مع العمل فى ملف محطات وشبكات الصرف، رفع كفاءة وزيادة المسطحات الخضراء، ورصف الطريق وصيانتها ودهان واجهات العمارات.

منطقة على بن أبى طالب

وأوضح "الوالي"، أن خطة التنمية

والتطوير تتضمن إنشاء شبكة الصرف الصحى بمنطقة على إبن أبى طالب، والتى بلغ معدل الأعمال بها إلى نسبة أكثر 95%، مشيراً إلى أنه على بُعد أمتار قليلة يتم إنشاء شبكة صرف صحى عمر بن الخطاب، وكذلك شبكة صرف صحى خالد بن الوليد، لمعالجة كل المشكلات التى كانت تواجه المواطنين.

ولفت رئيس حى الزهور بمحافظة بورسعيد، إلى أنه بعد الانتهاء من هذه الشبكات سيتم رفع كفاءة تلك المناطق الأكثر احتياجاً من دهان العمارات، ورصف الطرق، والانترلوك، وزيادة المساحات الخضراء.

ومن جانبهم أشاد أهالى الحى، بأعمال التطوير التى يشهدها، والتغيرات والتطوير نتيجة أعمال التطوير الجارية على أعلى مستوى، موجهين الشكر لمحافظ بورسعيد على قراره بالتطوير وحرصه على المتابعة الميدانية أولاً بأول لسير معدلات العمل بشكل أسرع.

ربع مليون نسمه فى حى الزهور

يذكر أن حى الزهور هو أحد أكبر الأحياء فى محافظة بورسعيد من حيث المساحة والكثافة السكانية أيضاً، فوفقاً لآخر احصائية بلغ عدد سكان الحى 224213 نسمه، ومساحته الكلية 17.586 كيلو متر مربع.