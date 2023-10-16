اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الخارجية الروسي يصل الصين للمشاركة في منتدى الحزام والطريق

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 06:00 ص
وزير الخارجية الروسي يصل الصين للمشاركة في منتدى الحزام والطريق وزير الخارجية الروسي لافروف
وكالات

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وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى العاصمة الصينية اليوم الاثنين، ليبدأ زيارته إلى بكين التي ستستضيف المنتدى الدولي الثالث للحزام والطريق، وفقا لما ذكره مراسل تاس.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يعتزم حضور المنتدى. ومن المتوقع أن يجري لافروف أثناء وجوده في بكين محادثات مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو أيضًا إنه مستعد للقاء نظيره الروسي. وقال لتاس إنه يتوقع مناقشة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع لافروف.

واقترح شي جين بينغ مبادرة الحزام والطريق في عام 2013 لتعزيز المشاريع الاستثمارية الاقتصادية والتجارية التي تشمل أكبر عدد ممكن من البلدان. وقد انضمت إليها بالفعل أكثر من 150 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية. ومن المقرر أن يعقد منتدى الحزام والطريق الصيني الثالث في بكين يومي 17 و18 أكتوبر.







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