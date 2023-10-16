اليوم السابع
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وزارة الصحة: تطعيم الأنفلونزا يبدأ من عمر 6 شهور ولا يتعارض مع أى تطعيمات أخرى

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 12:04 م
وزارة الصحة: تطعيم الأنفلونزا يبدأ من عمر 6 شهور ولا يتعارض مع أى تطعيمات أخرى لقاح الانفلونزا
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن الأنفلونزا ليست مجرد برد عادى، لكن تتسبب فى مضاعفات خطيرة ويمكن الحماية بالحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان: تطعيم الأنفلونزا يبدأ من عمر 6 شهور ولا يتعارض مع أى تطعيمات أخرى.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان: الجرعة نص مللى تؤخد بالكتف كاملة من عمر ستة أشهر، ويحتاج الطفل إلى تكرار الجرعة إذا كان عمره من 6 أشهر لـ9 سنوات ولم يسبق له التطعيم بجرعتين من قبل.
 
وأوضحت وزارة الصحة : لا توجد موانع باستثناء حساسية البيض والارتفاع الشديد فى درجات الحرارة وقالت : ينصح  بالتطعيم ضد الأنفلونزا لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة ومسموح به للحوامل و المرضعات. 
 
وأشارت وزارة الصحة والسكان أنه لا تعارض للحصول على لقاح الأنفلونزا مع أى تطعيم آخر. 






وزارة الصحة

لقاح الانفلونزا

حساسية الصدر

فاكسيرا

المصل واللقاح



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