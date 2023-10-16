ورش فنية بكلية التربية النوعية بالإسكندرية ضمن احتفالات ذكرى نصر أكتوبر

الإسكندرية ــ أسماء على بدر

نظمت كلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية مجموعة من الورش الفنية تحت عنوان (الفن ونصر أكتوبر المجيد 50 عاما من العزة)، شاركت فيها الدكتورة نجدة ماضي عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وباحثين بمرحلة الدكتوراه وخريجى قسم التربية الفنية ومجموعة من طلاب كليات جامعة الإسكندرية.

وأشارت الدكتورة نجدة ماضي عميد كلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية ، إلى أن هدف هذه الورش هو غرس قيم المواطنة والانتماء في نفوس طلابنا من خلال سرد قصص وبطولات الجيش المصرى في حرب أكتوبر وعرضها في شكل فني وبخامات متنوعة.

وأوضحت، أن عدد هذه الورش بلغ ثمانية ورش متنوعة تم من خلالها تجسيد لمشاهدات النصر سواء كان تجسيد حقيقي بخامات الطين الأحمر أو الطين الحراري وباستخدام التقنيات الحديثة كاستخدام برامج الذكاء الاصطناعي.

كما ضمت الأعمال الفنية تصميم فساتين أطفال من زي الجيش المصري باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي، واﻟﻜﻮﻻج ﻛﺘﻘﻨﻴﺔ رﻗﻤﻴﺔ، تنفيذ تصميمات للحرب، وتصميمات فنية باستخدام الذكاء الاصطناعي والكولاج اليدوي، والتشكيل بالحروفيات (خط عربي).