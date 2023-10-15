جامعة الإسكندرية تنظم أسبوع التبرع بالدم تضامنًا مع الشعب الفلسطينى

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم جامعة الإسكندرية حملة للتبرع بالدم اليوم الأحد، تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك بالتعاون مع أسرة "طلاب من أجل مصر"، وبعض مؤسسات المجتمع المدني، وتستمر لمدة أسبوع.

وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن الجامعة أطلقت هذه الحملة في إطار حرصها على دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له، تتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، وتدعو المجتمع السكندرى والمجتمع الجامعي لتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.

وتنطلق نقاط التبرع النقطة الأولي: أمام باب كلية الطب وكلية الصيدلة (ميدان الخرطوم) النقطة الثانية: أمام بوابة كلية الهندسة (باب دخول السيارات) النقطة الثالثة: أمام مجمع العلوم الانسانية باب كلية الأعمال "التجارة سابقا" أمام مكتبة الاسكندرية.