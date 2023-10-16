ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 16/10/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:30 ص
موعد صلاة الظهر 12:40 ص
موعد صلاة العصر 57: 3
موعد صلاة المغرب 6:25 م
موعد صلاة العشاء 7:42
الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:35 ص
موعد صلاة الظهر 12:45
موعد صلاة العصر 4:01
موعد صلاة المغرب 6:28 م
موعد صلاة العشاء 7:46 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:26
موعد صلاة الظهر 12:36 م
موعد صلاة العصر 3:52 م
موعد صلاة المغرب 6:21 م
موعد صلاة العشاء 7:38 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:18
وقت صلاة الظهر 12:28
موعد صلاة العصر 3:46 م
وقت صلاة المغرب 6:15 م
وقت صلاة العشاء 7:29 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:24 ص
موعد صلاة الظهر 12:34 ص
موعد صلاة العصر 54: 3
موعد صلاة المغرب 6:23 م
موعد صلاة العشاء 7:36
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