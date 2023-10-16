نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف بمدينة البدرشين

كتبت - مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023 / 2024 للتطوير والرصف بمدينة البدرشين، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتابع نائب محافظ الجيزة، أعمال التوسعة ووضع طبقة السن بطريق أبو ربع، بداية من مزلقان أبو ربع حتى تقاطع شارع عباس عناني، كما تفقد طريق الطرفاية تمهيدا للبدء في أعمال الرصف.

ومن ناحية أخرى، تفقد النائب منفذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة البدرشين لمتابعة توافر السلع الغذائية والتأكد من السيطرة على الأسعار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد نائب المحافظ بالالتزام بالأسعار المعلنة لضمان ضبط الأسعار، موجهاً بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية سقارة، موجهاً برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ محمود شنب رئيس مركز البدرشين ومسؤلي مديرية الطرق والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذه للأعمال.