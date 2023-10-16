"مفيش إجازات رسمية لنهاية 2023".. تعرف على موعد أول إجازة رسمية

كتب محمود راغب

يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة .

ووفقا للحسابات كانت أخر إجازة خلال 2023 هى إجازة عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر " ، وبذلك لم يعد هناك اجازات رسمية حتى نهاية السنة .

وأول الإجازات الرسمية المرتقبة ستكون مع بداية العام الميلادى الجديد 2024 ، وستكون إجازة عيد الميلاد المجيد "المسيحيين الشرقيين " الأحد 25 جمادى الأخرة 7 يناير 2024، وبعدها إجازة ثورة 25 يناير 2011 وعيد الشرطة الخميس 13 رجب 25 يناير 2024 .