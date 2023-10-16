مشروع تطوير التجارة يناقش دمج الشركات المصرية مع سلاسل الإمداد العالمية

كتب إسلام سعيد

قام مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع كل من المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والتشييد والبناء والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، بإطلاق الحدث الأول عن سبل ربط المشاريع المصرية مع الممثلين الدوليين لفرص التعاون تحت عنوان " دمج الشركات المصرية فى سلاسل الامداد العالمية"، وذلك فى ضوء الدعم المستمر الذى يقدمه المشروع لتعزيز التجارة الدولية لمصر، بفندق نايل ريتز كارلتون – القاهرة.

جاء ذلك بحضور مُمثلين من وزارتى التعاون الدولى والتجارة والصناعة، والمجلس الأعلى للصادرات، ومركز تحديث الصناعة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، وشركة مصر للاستثمار وتطوير الصادرات، ومبادرة إبدأ، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة فيدكس، والشركات أعضاء المجلس التصديرى لمواد البناء، والصناعات الكيماوية.

يأتى هذا الحدث بمثابة مبادرة استراتيجية تهدف إلى إبراز جودة المنتجات المصرية المتميزة فى قطاعى الكيماويات ومواد البناء، ودمج الشركات المحلية فى سلاسل التوريد العالمية. وكان هذا المؤتمر نتاجًا لمجهودات فريق المشروع بعدما قام بالتواصل مع شركات دولية للترويج للمنتجات المصرية، من ضمنها شركة سيكا العالمية والتى أبدت اهتمامها بمعرفة ما يمكن أن تقدمه الشركات المصرية من منتجات تناسب عملاءهم. الجدير بالذكر أن شركة سيكا أمريكا تنوى البحث عن موردين مصريين لخمسين منتج (تام ووسيط) للتصدير إلى الأمريكتين، حيث تبلغ مبيعاتها السنوية إلى ما يقرب 10.5 مليار فرنك سويسري. كما تمتلك شركة سيكا مصنعين بجمهورية مصر العربية لخدمة السوق المحلي.

وقال رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر"نحن سعداء لاستضافة المؤتمر الأول لدمج الشركات المصرية فى سلاسل الإمداد العالمية بالتعاون مع كل من المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والتشييد والبناء والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، وتشبيك الشركات المصرية مع مُمثلى شركة سيكا أمريكا. يسلط هذا الحدث الضوء ليس فقط على جودة المنتجات المصرية المتميزة ولكنه يوفر الفرصة أيضًا للشركات المصرية للتعرف على متطلبات شركة سيكا أمريكا. ويعد هذا المؤتمر منصة لاستكشاف فرص التعاون التى ستعود بالفائدة على الطرفين، ونحن ممتنون للاهتمام النشط من قبل شركة سيكا أمريكا ونتطلع إلى اتفاقيات مثمرة".

كما قال أنطونى أدامو نائب مدير شركة سيكا أمريكا لقطاع المشتريات " يُمثل هذا الحدث خطوة هامة لاستكشاف القطاع الصناعى فى مصر. كما صرح أن شركة سيكا أمريكا تستهدف استيراد منتجات من الموردين المصريين بقيمة قد تتجاوز الـ100 مليون دولار فى قطاعى الصناعات الكيماوية ومواد البناء بشرط أن يكون لهؤلاء الموردين القدرة على تلبية الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالشركة. وأضاف أن سوق وقطاع المواد الكيميائية والمعادن فى مصر، المعروف بوجوده القوى والمتزايد بشكل سريع يلعب دورًا حاسمًا فى هذا الجهد. وأوضح أن طبيعة القطاع المصرى المتطور يوفر لنا فرص استراتيجية لتحسين المصادر والتى تتوافق تمامًا مع التزامنا بتحقيق القيمة والاستدامة فى سلاسل الإمداد الخاصة بنا".

وقد صرحت حميدة أحمدلو مدير المصادر الاستراتيجية بشركة سيكا أمريكا "فى سعينا لتحقيق نمو مُستدام، فإن ادارة شركة سيكا أمريكا تدرك قيمة التعاون مع الموردين المصريين كما أننا نود طرح فرص التمكين الإقتصادى للسوق المحلي. ويمثل هذا اليوم نقطة تحول لدراسة عميقة لفرص التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية."

يُمثل هذا الحدث معلمًا هامًا فى تعزيز الشراكات بين الشركات المصرية ونظرائهم من الدول الأخرى، ويوفر فرصة فريدة للشركات المحلية لعرض منتجاتها ومزامنتها مع المتطلبات الدقيقة لشركة سيكا أمريكا.

تضمن المؤتمر سلسلة من العروض التقديمية لكل من المجلس التصديرى لمواد البناء، والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، وشركة ايجيبت اكسبريس. واختتمت فعاليات اليوم بمناقشة وجلسة حوارية على الفرص والتحديات وأفضل الممارسات لتلبية متطلبات الشركات الدولية لتسهيل الحوار المفتوح حول المواضيع ذات الصلة بالتعاون ونمو الصناعة والتى شارك فيها أصحاب الشركات المصرية، رؤساء المجالس التصديرية ومُمثلى شركة سيكا أمريكا.

وقد صرح السيد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة "نسعى دائما لإيجاد الفرص المميزة للشركات أعضاء المجلس للتصدير إلى أسواق جديدة وإثبات قدرة المنتج المصرى على التنافس فى الأسواق الكبرى".

وأوضح أبو المكارم أن التعاون فى مثل تلك المؤتمرات يعزز من فتح أسواق جديدة للشركات والمنتجات المصرية بشكل عام وأن التعاون مع شركة سيكا أمريكا بشكل خاص وبفروعها المختلفة حول العالم يدعم الحركة الاقتصادية العالمية حيث بلغت إجمالى صادرات القطاع لأمريكا عام 2022 ما قيمته 615.41 مليون دولار بنسبة نمو 24% عن عام 2021. كما بلغت صادرات القطاعات المستهدف استيرادها من شركة سيكا ما قيمته 152 مليون دولار عام 2022 مُحققة نسبة نمو بلغ 7% عن عام 2021 لتمثل بذلك نسبة 48 % من إجمالى صادرات القطاع إلى أمريكا. كما أشاد بدور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الممثلة فى مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر وأيضا دور الجهاز التنفيذى بالمجلس فى اختيار الشركات الأعضاء والتواصل مع الجهات الشريكة لتحديد اللقاءات الثنائية وإدارة الحدث بشكل عام.

وصرح الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء أن "قطاع مواد البناء من أهم القطاعات التى تصدر للخارج. ففى عام 2022 بلغ اجمالى التصدير للقطاع حوالى 6.981 مليار دولار ويمثل هذا حوالى 20% من اجمالى التصدير للقطاعات الغير بترولية. وشهد قطاع مواد البناء 18% زيادة فى الصادرات من يناير لأغسطس 2023 مقارنة بنفس الفترة لعام 2022 ليصل إلى 5.58 مليار دولار. وأن المنتجات المصرية فى القطاع تعد من اقوى وانقى المنتجات بما يعد حافزا لباقى الشركات العالمية لزيارة مصر ليتعرفوا على جودة المنتجات بأنفسهم."

الجدير بالذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التى تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهى تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.