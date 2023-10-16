رام الله (أ ش أ)

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، التى شددت من إجراءاتها عند جميع أبواب المسجد الأقصى، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إليه، بالتزامن مع السماح للمستوطنين باقتحامه.