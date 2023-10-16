اليوم السابع
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الإثنين، 16 أكتوبر 2023 01:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مسئول أمريكى يكشف تفاصيل جديدة بشأن زيارة بايدن لإسرائيل

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 01:01 م
مسئول أمريكى يكشف تفاصيل جديدة بشأن زيارة بايدن لإسرائيل بايدن
(أ ش أ)

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كشف مسئول بالإدارة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن يفكر فى القيام بزيارة إلى إسرائيل فى الأيام المقبلة ولكن لم يتم تحديد التفاصيل، أو الانتهاء من الأمر.

ووصف المصدر - حسبما نقلت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" عبر موقعها الاليكتروني اليوم الاثنين - هذه الزيارة بأنها ستكون رمزا قويا للتعاطف والدعم مع إسرائيل في أعقاب هجوم الفصائل (على حد وصفه).

وأشارت الوكالة إلى أن الزيارة ستتيح الفرصة لبايدن ليؤكد شخصيا للإسرائيليين أن الولايات المتحدة تقف بثبات خلفهم لكنه سيأتي وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي التحرك الإسرائيلي الوشيك إلى غزة إلى إشعال فتيل حرب أوسع نطاقا ذات عواقب إنسانية مدمرة.

ونوهت الوكالة في الوقت ذاته بأنه يمكن أن يُنظر إلى وجود بايدن على أنه خطوة استفزازية، أو من المحتمل أن تعتبره الدول العربية بمثابة غض للطرف عن الأوضاع مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في غزة. 

وأشارت "أسوشيتيد برس" إلى أن المسؤول لم يتمكن من مناقشة المداولات الداخلية علنا حول السفر الرئاسي المحتمل، وتحدث إلى الوكالة شريطة عدم الكشف عن هويته.

ووفقا للوكالة فإنه في غضون ذلك، سمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن انتقادات للعملية العسكرية الإسرائيلية من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى مصر ، وبعد القاهرة سافر إلى الأردن وخطط للعودة إلى إسرائيل يوم الاثنين حاملاً إلى القادة الإسرائيليين التعليقات التي تلقاها خلال سلسلة من الاجتماعات مع القادة في جميع أنحاء العالم العربي.







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