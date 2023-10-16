محافظ كفرالشيخ يتفقد تطوير ورفع كفاءة قسم العناية المركزة بالمستشفى العام

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم التشغيل التجريبى لقسم العناية المركزة بمستشفى كفرالشيخ العام بعدد 44 غرفة بسعة 134 سريراً تمهيداً لافتتاحه في خلال نوفمبر القادم بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى، لتقديم الرعاية الطبية الحرجة لأبناء المحافظة.

وأطّلع محافظ كفرالشيخ، على أعداد الأطباء وهيئة التمريض فضلاً عن أعداد المترددين على المستشفى ومستوى الخدمة الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية كما تابع سير انتظام العمل والرعاية الصحية المقدمة لأهالي كفر الشيخ.

ومن جانبها قالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، أن إجمالى عدد المترددين على قسم العناية المركزة بالمستشفى قد يصل الى حوالى 100 ألف مريض شهرياً، مؤكدتً أن الخدمة الطبية بمحافظة كفرالشيخ تشهد تطوراً كبيراً وأنها تتابع يومياً سير العمل بمستشفيات المحافظة بالمراكز والمدن وتوافر المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين.