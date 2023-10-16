محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الصحة خلال زيارته لتفقد مستشفيات فى المحافظة

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، صباح اليوم، فى مدينة بئر العبد خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء، فى حضور الدكتور طارق شوكه، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وسالم العكش ورمضان سرحان وسليمان الزملوط، أعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن زيارة وزير الصحة تشمل تفقد عدد من مستشفيات المحافظة وتفقد وحدات الإسعاف، وذلك للاطمئنان على جاهزية المستشفيات لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وتلبية أى طلبات خاصة بالقطاع الصحى والطبى فى شمال سيناء.

وأشار المحافظ، إلى رفع درجة الاستعداد فى المستشفيات والوحدات الطبية وتوفير ادوية الطوارئ واكياس الدم ودعم المستشفيات بالكوادر الطبية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.