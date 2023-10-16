وزير الصحة يتوجه للعريش لتفقد عددا من المستشفيات والاطمئنان على مستوى الخدمات

كتب وليد عبد السلام

توجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة الخدمات الطبية والإسعافية.

ومن المقرر أن يتفقد الوزير عددا من المستشفيات في مدينة العريش، والمناطق المجاورة لها، للاطمئنان على مستوى الخدمات للمرضى، والتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم، وتفقد نقاط الإسعاف، والعيادات المتنقلة المتمركزة في محيط العريش.