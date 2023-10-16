محافظ سوهاج يتفقد اصطفاف معدات "مياه الشرب" ضمن خطة مواجهة الأزمات والسيول

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك فى إطار الاستعداد المبكر لمواجهة الأزمات، وأية سيول محتملة على محافظة سوهاج، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالجاهزية التامة لمجابهة الكوارث والأزمات ومراجعة جميع معدات الإغاثة والتأكد من كفاءتها، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

وأكد رئيس مياه سوهاج، جاهزية الشركة بعدد 250 معدة والتى تتمثل فى عدد 48 سيارة كسح 3م3 وعدد 8 سيارة كسح 4م3، وسيارات كسح 5م3، وعدد 21 سيارة كسح 8 م3، و14 سيارة مجهزة طباش، و2 سيارة مجهزة فاكيوم، وعدد 18 سيارة مجهزة نافورى، و9 سيارات مجهزة فاكيوم ونافورى، و4 سيارات مياه 10 م3، و5 سيارات مياه 8 م3، وسيارتين مياه 4 م3، و7 حفار على كاوتش، هذا بالإضافة إلى 18 كلارك شوكة، و26 باك لودر، و11 مولد كهرباء متنقل، و11 سيارة مجهزة ونش و15 كابوتة تعمل بالديزل، و12 طلمبة شفط مياه تعمل بالديزل، و15 طلمبة غاطس، و3 مولد كشاف طوارئ.

كما تفقد محافظ سوهاج ورش الإصلاح وصيانة الطلمبات وأشاد بالدور الكبير الذى تقوم به الشركة فى أعمال الصيانة الذاتية والإصلاح الفورى للطلمبات، وكافة المعدات والجاهزية التامة للقيام بجميع المهمات فى جميع الأوقات.