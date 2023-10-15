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محافظ سوهاج: الانتهاء من تبطين 122 ترعة بنسبة تنفيذ أطوال 83.74% من المستهدف

الأحد، 15 أكتوبر 2023 11:00 م
محافظ سوهاج: الانتهاء من تبطين 122 ترعة بنسبة تنفيذ أطوال 83.74% من المستهدف اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن الانتهاء من تبطين 122 ترعة، بطول 488 كيلو و 139 متر، بنسبة تنفيذ أطوال 83.74%، من إجمالي أطوال الترع المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة، والتي يبلغ عددها 196 ترعة، بطول 583 كيلو متر، بتكلفة إجمالية مليار و854 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع، بالتعاون مع وزارة الري، بهدف ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الري  1.854.79 مليار.

وأوضح محافظ سوهاج في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه جار العمل في 74 ترعة، موجها بأهمية مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها، مؤكدا على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله من نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه، وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق.

وأوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بالمحافظة أنه جار المتابعة المستمرة والمرور الدوري على جميع المشروعات الجارية بنطاق المحافظة؛ للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات.







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تبطين الترع

مشروع التبطين

مديرية الرى

ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع



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