محافظ بنى سويف يستقبل أعضاء مجلس النقابة الفرعية للأطباء الجديد

التقى الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم، بمكتبه، وفداً من فرع مجلس النقابة الفرعية للأطباء " بالتشكيل الجديد بعد فوزها فى الانتخابات مؤخرأ "، حيث حضر الدكتور عماد البنا نقيب الأطباء " الجديد "، وأعضاء النقابة: الدكتور أيمن عبد الباسط، الدكتور صفوت عبدالغفار، ، الدكتور عمرو نادى، والدكتور أيمن هنداوى، وذلك لبحث تعظيم أوجه التعاون فى عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالقطاع الصحي

رحب المحافظ بأعضاء النقابة الجدد، مهنئا فوز قائمتهم فى الانتخابات الأخيرة التى أجريت منذ أيام ، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية للنهوض بالقطاع الصحى وتلبية متطلباته، والعمل المتواصل على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين من الخدمة الصحية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل كفريق واحد بين كل مؤسسات الدولة وكافة أنواع مؤسسات المجتمع الواحد من أجل تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدورهم أعرب أعضاء النقابة وفى مقدمتهم النقيب " الدكتور عماد البنا " عن تقديرهم الكبير لمحافظ بنى سويف على حرصه على دعم أُطر وآليات التعاون بين الجهاز التنفيذى والمجتمع المدنى بمختلف أشكاله واهتماماته الخدمية والتنموية، مؤكدين تقديرهم للجهود المبذولة من قبل الدولة لتحسين القطاع الصحى، مؤكدين على المسؤولية المجتمعية تجاه كل القضايا والموضوعات التى تهم المواطنين فى مقدمة وأولويات أجندة العمل للنقابات التى تمثل الذراع المجتمعية الذى يسهم ويدفع بجهود الحكومة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وهنأ أعضاء النقابة محافظ بنى سويف بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، متمنيين لمصرنا الغالية التقدم والرخاء والعبور من كل الأزمات والتحديات لبر الأمان فى ظل تضافر كل الجهود الحكومية والمجتمعية يداً واحدة وصفاً واحداً خلف قيادته السياسية الحكيمة.

كما تطرق اللقاء لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالقطاع الصحى والمشروعات الجارى تنفيذها فى القطاع، وكذلك الإجراءات المنفذة حيال سد العجز فى الأطباء ببعض المستشفيات والوحدات الصحية، وكذلك مناقشة الجهود المشتركة لدعم المستشفيات ببعض التخصصات النوعية وما يلزم ذلك من توفير الأطباء الاستشاريين والأجهزة الطبية الحديثة

يذكر أنه قد أجريت الانتخابات "الجمعة الماضية " بمقر نقابة الأطباء ببنى سويف، والتى أسفرت عن فوز قائمة" البناء"ونافس بها على مقعد النقيب الدكتور عماد البنا رئيس قسم العظام بمستشفى بنى سويف الجامعى، واثنين على مقعد فوق السن هم: الدكتور أيمن عبدالباسط، والدكتور صفوت عبد الغفار، واثنين على مقعد تحت السن وهما الدكتور أيمن هنداوى، والدكتور عمرو نادى.