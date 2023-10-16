محافظ بنى سويف: انتظام سير العمل بمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف انتظام سير العمل بمنافذ البيع المتنقلة ( سيارات نصف نقل محملة بالسلع ) بمراكز ومدن المحافظة، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتى يتم تنفيذها فى إطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتتواصل اليوم فاعليات المبادرة بمدينة ناصر، من خلال تواجد تلك المنافذ "سيارات محملة بسلع غذائية"، تشمل(سكر، زيت، جبن، مكرونة، أرز، سمن وغيرها من السلع الغذائية )،بأسعار تقل بنسبة 25% مقارنة بمثيلاتها بالأسواق، وذلك وسط إقبال من المواطنين وترحيب بتلك المبادرة التى تستهدف تخفيف العبء والتيسير عليهم فى الحصول على السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة، وذلك تحت إشراف وحضور المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، ورئيس مركز ومدينة ناصر على يوسف.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى تكليفات المحافظ "د.محمد هانى غنيم "باستمرار المتابعة الميدانية للحملة وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتوجيه منافذ البيع المتنقلة ووصلها لكافة مراكز ومدن المحافظة، لضمان توفير تلك السلع إلى المواطنين بأسعار مخفضة، مع التصدى لجشع بعض التجار، ومحاربة الغلاء والاحتكار والغش التجارى.