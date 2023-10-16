محافظ القليوبية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

تابعَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمختلف القطاعات، والتى من بينها قطاع الصحة والشباب والرياضة والحماية المدنية والتضامن الاجتماعي، بقُرى مركز شبين القناطر للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع ولتذليل كافة المعوقات، تأتى الجولة ضمن جولات المحافظ المُكثفة لمتابعة إنجازات مشروعات المبادرة الرئاسية، للانتهاء منها قبل أوقاتها المُقررة لإدخالها الخدمة للتيسير على المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم.

واستهل محافظ القليوبية، جولته بمُتابعة مشروعات قطاع الصحة حيث تابع مشروع إنشاء المركز الطبى بقرية نوى، والمُقام على مساحة 2000م2 بتكلفة إجمالية 43 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 87%، وجارى إستكمال التشطيبات الداخلية والخارجية للمركز، كما تابع مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية القشيش، والتى أنشأت على مساحة 1070م2، بتكلفة 30 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75%، وجارى استكمال أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدة، كما تم متابعة أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية العطارة، والمُقامة على مساحة 1575م2 بتكلفة 34.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 85%، وجارى استكمال أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدة، بالإضافة إلى متابعته لمشروع إنشاء مركز طبى بقرية طحانوب الذى يقع على مساحة 4000م2 بتكلفة 43 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 85%، بالإضافة إلى متابعة مشروع إنشاء المركز الطبى بكفر شبين والمُقام على مساحة 2000م2 بتكلفة 43 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 85%، كما تم متابعة مشروع إنشاء الوحدة الصحية بكفر الدير والمُنشأة على مساحة 1700م2 بتكلفة 34.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 85%.

وفى ذات القطاع تابعَّ "المحافظ" مشروع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمُقامة على مساحة 16 ألف متر مربع، والمبنى الرئيسى مُقام على مساحة 4500 متر مربع، وستصل تكلفة الأعمال الإنشائية إلى مليار جنيه، ويقوم على التنفيذ والإشراف الجهاز المركزى للتعمير، هذا وقد تم الانتهاء من أعمال الهياكل الخرسانية ومبنى الكهرباء ومبنى الخزانات وجارى صب أعمدة الدور الثانى علوى من المبنى الرئيسى وأعمدة الدور الأرضى لمبنى التمريض، وقد بلغت نسبة التنفيذ للأعمال الإنشائية 43%.

وشددَّ "الهجان"، على دفع الأعمال لسرعة التسليم فى الموعد المقرر ودخول المستشفى الخدمة بكامل طاقاتها، مشيراً إلى حرصه الدائم على استمرار المتابعة الميدانية لكل الأعمال التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة، وذلك لضمان تنفيذ كل المشاريع بأعلى جودة لضمان حياة كريمة لكل أهالينا بقرى مركز شبين القناطر.

وفى قطاع الحماية المدنية، تابع "المحافظ"، جولته بتفقد نقطة إطفاء قرية طحانوب والمُقامة على مساحة 250م2 بتكلفة 4.45 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 40%، مُشدداً على ضرورة العمل على مدار الساعة لنهو المشروع قبل توقيته المحدد مع بذل مجهودات غير مسبوقة لدخول المشروع الخدمة للحفاظ على أرواح المواطنين.

وفى قطاع الشباب والرياضة تابعَّ محافظ القليوبية مشروع إنشاء مركز شباب قرية طحانوب والمُقام على مساحة 2300م2 بتكلفة 7 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ 95%، وجارى الانتهاء من أعمال الدهانات والتشطيبات الخارجية، كما تم متابعة مشروع إنشاء مركز شباب كفر طحا والمُنشأ على مساحة 800م2 بتكلفة 6 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ 95%، وجارى الانتهاء من جميع الأعمال واستلام المراكز قبل انتهاء الشهر الحالي، مؤكداً على اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية والإنشائية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية إيماناً بالدور الهام والمؤثر للرياضة والهيئات الرياضية والشبابية فى بناء الشخصية المصرية المُتكاملة وتطوير الخدمات المقدمة للنشء والشباب.

وفى قطاع التضامن الاجتماعى تم متابعة مشروع إنشاء مركز الأمومة والطفولة بقرية طحانوب والمُقام على مساحة 900 م2 بتكلفة 9.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75%، بالإضافة إلى متابعة مشروع إنشاء الوحدة الاجتماعية بالحصافة وكفر الدير والمُقامة على مساحة 900م2 بتكلفة 9.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75%، كما تم متابعة مشروع إنشاء مركز الأمومة والطفولة بكفر شبين المُنشأ على مساحة 900م2 بتكلفة 9.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 75%.

وأشار "الهجان"، خلال جولته إلى أهمية إنشاء مشروعات قطاع التضامن الاجتماع والتى من شأنها تقديم الرعاية لذوى الهمم وإنشاء حضانات ومكاتب تأهيل وورش عمل للمعاقين.

وأوضح "المحافظ"، أن الدولة المصرية تولى عناية كبيرة لأصحاب الهمم وتُعتبر مصر من أهم الدول التى يُشاد بها فى العمل الإجتماعى بوجه عام، خاصة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، كما تُعد مصر نبراساً لباقى الدول للاقتناع والإيمان التام بأن الأشخاص أصحاب الهمم بما لديهم من قدرات وإمكانيات إذا ما توفرت لهم الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة والرعائية والفرص المتكافئة سيتمكنون من المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع باقى أفراد المجتمع.

وفى ختام الجولة شددَّ محافظ القليوبية ، على مهندسى جهاز التعمير بسرعة إنهاء الأعمال غير المُكتملة قبل المواعيد المحددة وتكثيف العمل، وعمل ورديات بالتناوب لسرعة الإنجاز ورفع مُعدلات التنفيذ فى مشروعات القطاعات المختلفة المُدرجة ضمن أعمال المبادرة، مؤكداً أن مبادرة حياة كريمة تهدُف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.

رافق المحافظ خلال الجولة خالد العرفى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، وإمام فوزى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالقليوبية، والمهندس خالد صلاح المشرف العام على مشروعات حياة كريمة بجهاز التعمير.