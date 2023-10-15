اليوم السابع
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محافظ القليوبية يطمئن على مصابى حادث مرورى على طريق شبرا بنها الحر

الأحد، 15 أكتوبر 2023 01:35 م
محافظ القليوبية يطمئن على مصابى حادث مرورى على طريق شبرا بنها الحر محافظ القليوبية يطمئن على مصابى حادث مرورى على طريق شبرا بنها الحر
القليوبية ــ إبراهيم سالم

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حرص عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أثناء مروره ظهر اليوم، بطريق شبرا بنها الحر، ومشاهدة حادث اصطدام سيارة نص نقل بأخرى ميكروباص، على الاطمئنان بنفسه على حالة جميع الركاب، وعلى الفور استدعى الإسعاف للمصابين، وعددهم 2، وتم نقلهما إلى مستشفى التأمين الصحى، مُكلفاً الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بعمل اللازم للمصابين.
 
كما كلفَّ "المحافظ" بمتابعة الحادث ورفع السيارات من الطريق لعدم إعاقة حركة السير، مع التحفظ على مُقتنيات المصابين لحين تسليمها إليهم وعمل محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.
 
جانب من الحادث
جانب من الحادث

خلال نقل المصابين
خلال نقل المصابين

سيارات الإسعاف بموقع الحادث
سيارات الإسعاف بموقع الحادث

محافظ القليوبية بموقع الحادث
محافظ القليوبية بموقع الحادث

 







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