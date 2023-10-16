اليوم السابع
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الإثنين، 16 أكتوبر 2023 10:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مجلس الوزراء الكويتي يؤكد رفضه لدعوات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من غزة

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 10:21 م
مجلس الوزراء الكويتي يؤكد رفضه لدعوات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من غزة الكويت - أرشيفية
أ ش أ

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أكد مجلس الوزراء الكويتي رفض دولة الكويت القاطع لدعوات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين القسري من قطاع غزة واستمرار التصعيد وعمليات القتل والتدمير العشوائي، والذي يعد خرقا للقانون الدولي الإنساني.


وناشد مجلس الوزراء الكويتي - خلال اجتماعة اليوم الإثنين برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي طلال خالد الصباح - المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التدخل الفوري؛ لإيقاف هذا التصعيد الخطير، ووضع حد لهذه الحرب الشعواء التي لا تفرق بين الأهداف المدنية والعسكرية.


ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك الفوري لرفع الحصار عن غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية وتوفير الغذاء والمياه للشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال الأمم المتحدة ووكالتها التابعة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالشؤون الإنسانية.







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